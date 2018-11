Schlangenlinien mit 3,5 Promille

von shz.de

07. November 2018, 12:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Geesthacht



Heute Morgen, gegen 07.50 Uhr, wurde der Polizei ein weißer

Kleintransporter gemeldet, der in starken Schlangenlinien von der BAB

25 kommend, auf der B 404 in Richtung Geesthacht unterwegs wäre. Auf

Höhe der HEM-Tankstelle in Geesthacht hätte der Transporter gewendet

und sei dann wieder in Richtung Autobahn gefahren. Im dem Bereich der

B 404 sei der Fahrer des Transporter wiederholt so stark in den

Gegenverkehr geraten, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge nach

rechts ausweichen mussten. Zu einem Unfall ist es nach bisherigen

Informationen nicht gekommen. Beamte der Polizei Geesthacht konnten

den Transporter stoppen, kurz bevor dieser erneut auf die BAB 25

auffuhr und den Fahrer kontrollieren. Hierbei handelte es sich um

einen 30-jährigen Mann aus Löningen. Im Rahmen der Kontrolle stellten

die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Eine Überprüfung vor Ort ergab

einen Wert von 3,59 (Promille). Daraufhin ordneten die Beamten die

Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Die

Polizei Geesthacht hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet und sucht nun mögliche Geschädigte.



Fahrzeugführer, die dem Transporter auf Grund der Schlangenlinien

im o. g. Bereich der B 404 ausweichen mussten, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0 beim Polizeirevier Geesthacht

zu melden.









