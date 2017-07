Schlafend im Zug - Bundespolizisten müssen Reisenden wecken

Elmshorn (ots) - Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde eine Streife

der Bundespolizei zum Elmshorner Bahnhof beordert. Eine

Zugbegleiterin hatte offensichtlich Schwierigkeiten mit einem

Reisenden in einer Nordbahn. Die eingesetzten Beamten nahmen sich des

Problems an und mussten einen Mann, der schlafend im Zug saß,

zunächst wecken.



Dieser reagierte jedoch äußerst aggressiv gegenüber den

Bundespolizisten. Eine Streife der Elmshorner Polizei wurde zur

Unterstützung hinzugerufen. Aufgrund der starken Polizeipräsenz

beruhigte der Mann sich nun.



Nach der Personalienfeststellung erhielt der 32-Jährige einen

Platzverweis für den Bahnhof.









