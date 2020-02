Schlägerei in der Speicherlinie - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 12:13 Uhr

Flensburg (ots) - Am Samstagabend (01.02.2020), gegen 21:00 Uhr, kam es in der

Speicherlinie zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der

einige von ihnen leicht verletzt wurden.



Dabei sei ein bislang unbekannter Zeuge als Spaziergänger mit seinem Hund auf

die Situation zugekommen und hätte versucht diese zu schlichten.



Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0461/484-3705 beim Kommissariat 7 der

Kriminalpolizei Flensburg zu melden. Insbesondere der Spaziergänger mit dem Hund

könnte womöglich wertvolle Hinweise zu den Ermittlungen geben.



