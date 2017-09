Lüneburg (ots) - ++ Schiffsunfall in Esterholzer Schleuse endet

tödlich - 56-Jähriger Schiffsführer in Ruderhaus eingeklemmt ++

Elbe-Seiten-Kanal voll gesperrt ++



Landkreis Uelzen - Wrestedt, OT. Esterholz



Zu einem tragischen Schiffsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in

den späten Abendstunden des 18.09.17 in der Schleuse Uelzen I -

Esterholzer Schleuse des Elbe-Seiten-Kanals. Nach derzeitigen

Ermittlungen befuhr ein für eine Hamburger Reederei eingesetzter

Schubverband bestehend aus einem Schubboot und einem mit Containern

beladenen Güterschubleichter den Elbe-Seitenkanal zu Tal (Richtung

Elbe). Bei der Einfahrt zur Schleusung gegen 21:45 Uhr in der

Schleuse Uelzen I unterließ es der 56 Jahre alte tschechische

Schiffsführer das ausgefahrene Ruderhaus auf das zulässige Niveau

abzusenken. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß des Ruderhauses mit dem

hochgefahrenen Stoßschutz (Stahlseil) der Schleuse, in Folge dessen

das Ruderhaus abgeknickt und zerstört wurde. Der 56 jährige

Schiffsführer wurde aus dem Ruderhaus geschleudert. Alarmierte

Rettungskräfte und Mitarbeiter der Schleuse reanimierten den Mann

noch; er verstarb jedoch noch vor Ort. Die beiden weiteren

Besatzungsmitglieder, die sich zum Unfallzeitpunkt an Deck

aufhielten, blieben unverletzt. Der havarierte Schubverband verbleibt

zunächst in der Schleusenkammer. Eine Bergung ist vermutlich für den

heutigen Tag geplant, da Spezialgerät erforderlich ist. Aufgrund

einer Bauwerksinspektion ist auch die Schleuse Uelzen II zur Zeit

nicht im Betrieb, so dass eine Vollsperrung der Anlage bzw. des

Elbe-Seiten-Kanals andauert und die Schifffahrt bis zur Bergung des

Havaristen eingestellt wird. Aktuell beziffert die

Wasserschutzpolizei die Schadenshöhe am Havaristen mit mehr als

50.000 Euro. Die weiteren Maßnahmen von Wasserschutzpolizei,

Wasserschifffahrtsamt und Behörden dauern an.









Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 19.Sep.2017 | 09:03 Uhr