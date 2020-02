Scheunenbrand

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck

und der Polizeidirektion Ratzeburg



07. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 06.02.2020 - Braak



Am 06.02.2020, gegen 13:25 Uhr, brannte in Braak eine landwirtschaftliche

Scheune vollständig ab. Darin gelagert waren Heu und Stroh. Durch eine Vielzahl

von Einsatzkräften der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf

benachbarte Gebäude verhindert werden.



Menschen und Tiere waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.



Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dazu hat

die Kriminalpolizei Ahrensburg aufgenommen.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die

Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011



