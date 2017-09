Schenefeld - Sechs Autos aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Seit vergangenem Donnerstag ist es in

Schenefeld zu insgesamt sechs Aufbrüchen in Pkws gekommen.



Am Donnerstag zwischen 11:00 und 12:45 Uhr verschaffte sich

der/die Täter in der Straße Achter de Weiden gewaltsam Zugang zu

einem Renault und entwendeten das Navigationsgerät.



In der anschließenden Nacht auf Freitag war ein Audi Q5 das Ziel,

bei dem Unbekannte in der Bogenstraße die komplette Frontverkleidung

demontierten.



Auch von Freitag auf Samstag drangen Einbrecher in drei im

Osterbrooksweg geparkte Autos ein.



Aus einem Opel Transporter entwendete Unbekannte im Zeitraum von

Freitag bis Sonntag in der Altonaer Chaussee, Höhe Tankstelle,

diverses Werkzeug.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und

bittet etwaige Zeugen, verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich wie

z.B. Personen oder Fahrzeuge unter 04101 2020 mitzuteilen.



Weiterhin fordert die Polizei die Bevölkerung auf, wachsam zu sein

und Auffälligkeiten unmittelbar über die 110 zu melden.









