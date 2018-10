Schenefeld: Schafdiebe unterwegs

von shz.de

08. Oktober 2018, 09:23 Uhr

Schenefeld (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag haben

Unbekannte von einer Koppel bei Schenefeld zwei Jungschafe entwendet.

Bereits im September war es in Warringholz zu einem Diebstahl von

Kleinvieh gekommen - die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr,

begaben sich Diebe zu einer umzäunten Weide im Moorlandsweg außerhalb

von Schenefeld, kurz vor der der Einmündung in den Bornvierthweg. Von

dort stahlen sie zwei weibliche Suffolks, die mit einer roten

Ohrmarke gekennzeichnet waren. Vermutlich transportierten sie die

etwa 50 Kilogramm schweren Tiere mit einem Fahrzeug ab. Hinweise auf

die Diebe gibt es bis jetzt nicht. Ein weiterer Viehdiebstahl

ereignete sich bereits in der Nacht zum 21. September 2018 bei

Warringholz. Hier entwendeten Unbekannte von einer Wiese in der

Sandkuhle ein erwachsenes Mutterschaf im Wert von etwa 250 Euro -

auch in diesem Fall fehlt von den Tätern jede Spur.



Hinweise zu den Viehdieben oder zum Verbleib der Schafe nimmt die

Schenefelder Polizei unter der Telefonnummer 04892 / 899260 entgegen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell