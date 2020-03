Schenefeld - Raub bei Gassirunde / Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 1. März 2020, wurde der Polizei ein Raub in

Schenefeld angezeigt. Der Geschädigte wurde schwer verletzt.



Der 27-jährige Hamburger erschien am Abend bei der Polizei und teilte mit, dass

er gegen 18:30 Uhr mit seinem Hund im Bereich Swatten Weg spazieren gegangen

ist. Nahe der Einmündung Klaus-Groth-Straße sei er dann von hinten angegriffen

und letztlich niedergeschlagen worden. Dabei habe er das Bewusstsein kurzzeitig

verloren. Als er wieder zu sich kam, habe er das Fehlen seiner Rolex-Armbanduhr,

seines Smartphones sowie seines Portemonnaies festgestellt. Anschließend

erschien er bei einer Polizeidienststelle.



Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt in dieser Sache und sucht nach Zeugen.

Die Ermittler gehen von zwei Tätern aus, die nicht näher beschrieben werden

können. Möglicherweise haben Zeugen jedoch wichtige Beobachtungen gemacht und

können sich an den Geschädigten erinnern. Er war mit einer blauen Winterjacke

mit Fellkragen bekleidet und war mit einem Welpen unterwegs. Hinweise nehmen die

Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.



