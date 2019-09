Schenefeld - Polizei warnt Hundehalter vor möglichen Giftködern

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 16. September 2019 rettete ein

Tierarzt einen Jagdhund nach dem Verzehr eines mutmaßlich vergifteten

Fleischstückes.



Der 55-jährige Hundehalter aus Schenefeld war mit seinem

Münsterländer Rüden morgens zwischen 6:45 Uhr und 7:15 Uhr im Bereich

des Meisenweges und des Sandstückenweges spazieren.



Unmittelbar nach dem Spaziergang zeigte der Hund erste

Vergiftungssymptome. Der Hundehalter fuhr sofort zu einem Tierarzt.

Nachdem dieser ein Brechmittel verabreichte, erbrach der Hund ein

unverdautes, sauber geschnittenes Stück Fleisch.



Die Ermittler der Polizei Schenefeld gehen nach derzeitigem Stand

davon aus, dass das Stück Fleisch vergiftet und möglicherweise

gezielt als Köder ausgelegt wurde. Die Polizei appelliert an alle

Hundehalter, ihre Tiere angeleint zu führen und darauf zu achten,

dass die Tiere am Wegesrand nichts Unbekanntes fressen.



Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat

oder potentielle weitere Giftköder entdeckt, wird gebeten, dies der

Polizei in Schenefeld unter der Rufnummer 040/8300053-0 mitzuteilen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell