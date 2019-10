Schenefeld - Mann erschießt Wildente

Avatar_shz von shz.de

10. Oktober 2019, 14:56 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 08.10.2019 hat ein

40-jähriger Mann aus Schenefeld am Regenrückhaltebecken

Friedrichshulde an der Lindenallee auf eine Wildente geschossen und

diese für den eigenen Verzehr mitgenommen.



Der Mann schickte Fotos der getöteten Ente an seine Betreuerin,

die sogleich die Polizei einschaltete.



Der Ermittlungsdienst Umwelt des Polizei- Autobahn- und

Bezirksrevieres Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Der

Schenefelder muss sich nun wegen Jagdwilderei und dem Führen einer

Schusswaffe verantworten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell