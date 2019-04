Schenefeld - Ermittlungen nach Brand einer Lagerhalle

von shz.de

24. April 2019, 11:12 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nach dem Feuer auf dem Gelände eines

Bauernhofes am Holtkamp am gestrigen Abend hat die Kriminalpolizei

Pinneberg den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Scheune

bereits komplett in Flammen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren

übernahmen die Löscharbeiten. Nähere Angaben zu dem Einsatz der

Feuerwehr sind den Medieninformationen des Kreisfeuerwehrverbandes

Pinneberg vom 23. und 24. April 2019 unter



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4252604

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4252624

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4252717



unmittelbar zu entnehmen.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen niedrigen

sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. In der Halle befanden sich

zahlreiche Heuballen, ein Wohnwagen, ein Boot sowie

landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Brandursache ist derzeit noch

unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Zeugenhinweise zu dem Brand oder zu sonstigen verdächtigen

Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei

Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell