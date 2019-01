von shz.de

14. Januar 2019, 15:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Schenefeld - Ermittlungen nach Brand einer

Gartenlaube



Nach einem Feuer auf dem Gelände eines Kleingartenvereins im

Scharmbrooksweg am gestrigen Abend hat die Kriminalpolizei Pinneberg

den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zu der Brandursache

aufgenommen.



Beim Eintreffen der Beamten der Polizeistation Schenefeld am

Einsatzort brannte eine Laube bereits in voller Ausdehnung. Kräfte

der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld übernahmen im weiteren Verlauf

die Löscharbeiten. Nähere Angaben zu dem Einsatz der Feuerwehr ist

der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 13.

Januar 2019 unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4164752 unmittelbar zu

entnehmen.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 5.000 Euro

geschätzt. Die Holzhütte ist seit dem Feuer vollständig zerstört.

Hinsichtlich der Brandursache gehen die Ermittler derweil von einer

Brandstiftung aus. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen zum

jetzigen Zeitpunkt nicht vor.



Zeugenhinweise zu dem Brand oder zu sonstigen verdächtigen

Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei

Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.









