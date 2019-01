Schenefeld: Einbrecher kamen über Tag

von shz.de

08. Januar 2019, 11:23 Uhr

Schenefeld (ots) - Am vergangenen Donnerstag haben Einbrecher in

Schenefeld ein Einfamilienhaus heimgesucht und aus diesem Schuck

entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 18.15 Uhr begaben sich Unbekannte

während der Abwesenheit der Hausbewohnerin auf ein Grundstück in der

Preester Koppel und stiegen über den rückwärtigen Bereich in das

Wohnhaus ein. Sie durchsuchten das Innere und erbeuteten einige

Schmuckstücke. Über die Haustür verließen die Täter das Objekt

wieder.



Anwohner und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im

Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich an die Kripo in

Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



