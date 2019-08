Schenefeld - Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt Fahrraddieb

von shz.de

23. August 2019, 11:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 22.08.19 stellte eine Streifenbesatzung

der Polizeistation Schenefeld (bei Hamburg) nach dem Hinweis zweier

aufmerksamer Zeugen einen Fahrraddieb.



Die beiden 19-jährigen Pinneberger bemerkten am späten Abend im

Uetersener Weg einen verdächtigen Mann, als dieser sich

augenscheinlich mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu

schaffen machte. Als der Verdächtige die Männer bemerkte, versteckte

er sich in einem Gebüsch. Die beiden Zeugen blieben jedoch hartnäckig

und behielten die Situation im Auge, während sie mit dem Handy ihre

Beobachtungen an den Polizei Notruf meldeten. Kurz darauf flüchtete

der Verdächtige plötzlich mit zwei Fahrrädern. Die jungen Herren aus

Pinneberg ließen erneut nicht locker und verfolgten den

vermeintlichen Fahrraddieb im sicheren Abstand. Sie gaben der Polizei

die Fluchtrichtung und eine gute Personenbeschreibung weiter.

Polizisten konnten den Flüchtigen kurz darauf antreffen. Die

Fahrräder hatte er zwischenzeitig versteckt. Nach der Konfrontation

mit den sehr guten Zeugenaussagen räumte der 35-jährige Schenefelder

den Diebstahl ein und zeigte den Beamten die versteckten Fahrräder.

Es stellte sich heraus, dass eines davon sein Eigentum war, das

Zweite hatte er im Uetersener Weg gestohlen. Ihn erwartet ein

Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den beiden jungen

Zeugen, die an diesem Abend ihre Zivilcourage und Besonnenheit

vorbildlich unter Beweis gestellt haben.









