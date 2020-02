Schenefeld, Altonaer Chaussee - Omnibus gegen Geldautomaten gesteuert

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020 fuhren bisher

unbekannte Täter mit einem zuvor entwendeten Omnibus gegen einen Geldautomaten

in der Altonaer Chaussee. Der Geldautomat und die Überdachung wurden hierdurch

stark beschädigt, der Geldautomat wurde jedoch nicht geöffnet.



Eine Zeugin wählte gegen 1 Uhr den Polizeinotruf, da sie aus ihrer Wohnung

heraus beobachtet hatte, wie ein Bus mit dem Heck gegen den frei stehenden

Geldautomaten gefahren wurde. Ein weiterer Zeuge teilte den sehr schnell

eintreffenden Polizeibeamten mit, dass zwei Personen in Richtung des LIDL

Marktes geflüchtet seien. Die Personen sollen dunkel gekleidet und maskiert

gewesen sein. Die Polizeibeamten leiteten sofort eine umfangreiche Fahndung ein,

diese verlief jedoch ohne Erfolg.



Der Bus wurde wieder zurück auf das Gelände des Verkehrsbetriebes gebracht. Die

Polizeibeamten veranlassten im Bus eine intensive Spurensuche.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und zur

Identität der Täter geben können. Die Ermittler der Polizei Pinneberg sind unter

der Rufnummer 04101/2020 erreichbar.



