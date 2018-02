Scheiben eingeschmissen

von shz.de

28. Februar 2018, 13:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 28. Februar 2018 / Kreis Stormarn - 26.02.2018 -

Aumühle



In der Zeit vom 22.02.2018 bis zum 26.02.2018 kam es in Aumühle zu

mehreren Sachbeschädigungen.



In der Nacht vom 22.02.2018 auf den 23.02.2018 zwischen 22:00 Uhr

und 07:30 Uhr kam es zu diverse Beschädigungen im Bereich des

Friedhofs im Börnsener Weg. Die Glasscheiben der Schaukästen am

Pastorat und vor dem Ansverus Haus wurden eingeschlagen. Außerdem

wurde auch ein Verkehrsspiegel zerstört, ein mobiles

Toilettenhäuschen umgeworfen und ein Stromkasten beschädigt.



Auch vor der Grundschule in der Ernst-Anton-Straße machen die

Unbekannten nicht halt. Gleich zwei Mal wurde hier in der Zeit vom

22.02.18 bis zum 26.02.18 eine Scheibe eingeschlagen.



Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Tätern

geben?



Zeugenhinweise bitte an die Polizei Aumühle unter 04104 / 969 388.



Bei der Pressestelle kann ein Foto der Sachbeschädigung am

Schaukasten per Mail angefordert werden.









