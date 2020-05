Schalkholz: Tödlicher Verkehrsunfall

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 10:43 Uhr

Schalkholz (ots) - Am vergangenen Freitag hat der Fahrer eines Traktors mit seinem Gespann einen Fußgänger erfasst, der zuvor auf die Fahrbahn geraten war. Der Passant erlitt schwerste Verletzungen, denen er sofort erlag.



Ein Landwirt war gegen 17.30 Uhr mit seinem Traktor und Anhänger auf der Hauptstraße aus Richtung Hennstedt kommend in Fahrtrichtung Tellingstedt unterwegs. Zeitgleich ging ein 59-Jähriger mit seinem Hund den rechtsseitigen Gehweg in selber Richtung entlang. In Höhe der Hausnummer 47 geriet der Fußgänger, möglicherweise durch den Hund verursacht, auf die Fahrbahn und wurde trotz eines Ausweichmanövers von dem Gespann des 86-Jährige erfasst. Der 59-Jährige verstarb sofort vor Ort.



Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Verunglückte unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol gestanden haben.



Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, der zur Unfallaufnahme vor Ort erschien.



