Schafstedt: Tödlicher Unfall

Avatar_shz von shz.de

17. September 2019, 08:53 Uhr

Schafstedt (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages

hat sich in Schafstedt ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung

eines Fahrzeugs ereignet. Die Insassin des Wagens kam dabei ums

Leben.



Gegen 04.25 Uhr war eine 33-Jährige in einem Renault auf der

Straße Hochfeld aus Richtung Schafstedt kommend in Richtung

Albersdorf unterwegs. In einer ganz leichten Linkskurve geriet die

Dithmarscherin aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen massiven Baum. Der

Kleinwagen fing nach derzeitigen Erkenntnissen sofort Feuer, die

Insassin kam in den Flammen ums Leben. Der Unfallwagen brannte

komplett aus.



