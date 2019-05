Schafstedt: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

von shz.de

17. Mai 2019, 19:13 Uhr

Schafstedt (ots) - Am Freitagnachmittag hat sich auf der

Landesstraße 145 in Schafstedt ein schwerer Motorradunfall ereignet.

Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der

Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



Gegen 15.28 Uhr war ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Schafstedt

auf seinem Motorrad auf der Hauptstraße (L 145) aus Ortsmitte

Schafstedt kommend in Richtung Eggstedt unterwegs. Ein 51 Jahre alter

Autofahrer aus Itzehoe befuhr die Hauptstraße mit seinem Volvo in

entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung

Hauptstraße/Hohenhörner Straße beabsichtigte der Kradfahrer ein

vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Beim Überholvorgang übersah

der Biker den entgegenkommenden PKW-Fahrer, der rechts in die

Hohenhörner Straße abbiegen wollte und fuhr in die linke

Fahrzeugseite.



Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall - er zog sich

lebensgefährliche Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der

Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.



Der Gesamtschaden wird auf mindestens 17.000 Euro beziffert.



Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die L 145

für rund eine Stunde gesperrt.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

