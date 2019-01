Schafe am Gleis verursachen Zugverspätungen

von shz.de

14. Januar 2019, 14:03 Uhr

St Michaelisdonn (ots) - Heute Vormittag wurde die Bundespolizei

zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland gerufen.

Lokführer hatten Schafe am Gleis gesichtet und die Bundespolizei

alarmiert.



Die einsetzte Streife konnte im Bereich St. Michaelisdonn auch

Schafe in Gleisnähe feststellen. Ein Tier war auf dem Bahndamm, so

dass die Bahnstrecke kurzfristig gesperrt werden musste, damit die

Bundespolizisten das Schaf aus dem Gefahrenbereich treiben konnten.



Dadurch erhielten zwei Züge Verspätungen.









