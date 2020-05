Schackendorf - Schwerer Motorradunfall

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am späten Samstagabend (23. Mai 2020) ist es auf der Straße Wierensiek zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-Jähriger gegen 23:20 Uhr mit seinem Leichtkraftrad den Wierensiek aus Schackendorf kommend in Richtung Wahlstedt.



Anhand der Spurenlage dürfte das Motorrad ausgangs einer Rechtskurve kurz vor dem Rastplatz aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen sein.



Der Fahrer soll anschließend gegen einen Baumstumpf geprallt sein.



Der Verletzte begab sich anschließend zum nahen Rastplatz, auf dem ihn Ersthelfer versorgten.



Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.



Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg nahmen den Unfall auf.



Die Polizeistation Wahlstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Unfalls.



Hinweise nehmen die Beamten unter 04554 70510 entgegen.



