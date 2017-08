Schackendorf - Polizei stellt gestohlenen Hoflader auf A 21 sicher

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es

auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dänemark zum Diebstahl

einer Arbeitsmaschine gekommen, welche jedoch bereits am Sonntag

durch die Autobahnpolizei Bad Segeberg gegen 08:30 Uhr auf dem

Rastplatz Schackendorf sichergestellt werden konnte.



Der in der dänischen Stadt Aalestup entwendete Hoflader konnte von

der dortigen Polizei auf Grund eines Senders mittels GPS geortet und

auf dem Rastplatz Schackendorf an der A 21 lokalisiert werden.



Die um Unterstützung gebetenen Polizisten der Autobahnpolizei

stellten auf dem Parkplatz kurz darauf einen polnischen Lkw fest, auf

dem der gesuchte Hoflader transportiert worden war.



Der Lkw und der Hoflader wurden sichergestellt. Der 30jährige

polnische Lkw-Fahrer, für den ein Festsetzungsantrag zur Auslieferung

der dänischen Behörden vorliegt, wurde festgenommen.



Die dänischen Behörden schätzen den Wert des Hofladers auf etwa

30.000,- EUR.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:13 Uhr