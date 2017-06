Schackendorf, BAB 21 / alkoholisierter Lkw-Fahrer bei Routinekontrolle festgestellt

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 12. Juni 2017, gegen 11:20 Uhr

kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Bad

Segeberg auf der A 21 in Fahrtrichtung Kiel, Rastplatz Schackendorf,

einen Lkw-Fahrer aus dem Münsterland und bemerkten dabei Atemalkohol.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 58-jährigen

Fahrer des mit Tierfutter beladenen Sattelzuges einen Wert von 2,14

Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer

Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die

Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 58-Jährige muss sich nun in

einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr

verantworten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen