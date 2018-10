Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK - Festnahme nach Einbruch

von shz.de

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK (ots) - 181011-1-pdnms Festnahme

nach Einbruch



Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK. Polizeibeamte konnten in der Nacht

(11.10.18, 04.45 Uhr) in der Straße Alter Sportplatz einen

15-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Dabei spielte die

Aufmerksamkeit der Beamten und einer Zeugin eine wesentliche Rolle.

Kurz nach 4 Uhr war im nahen Gebäude der Gemeinschaftsschule

(Dorfstraße) nach dem Einschlagen einer Scheibe Einbruchalarm

aufgelaufen. Der akustische Alarm vertrieb jedoch den oder die Täter.

Noch während der Tatortaufnahme vernahmen die Beamten aus der nahen

Straße Alter Sportplatz ein Scheibenklirren. Sie konnten noch sehen,

dass mehrere Personen in verschiedene Richtungen davon liefen. Eine

Passantin gab Hinweise auf die Fluchtrichtungen. Mehrere

Funkwagenbesatzungen beteiligten sich an der Fahndung. Der 15-Jährige

konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Er gab zu, auch an dem

Einbruch in die Schule beteiligt gewesen zu sein. Insgesamt wurden

drei Einbrüche aufgenommen. So drangen die Einbrecher auch in ein

Büro am Alten Sportplatz und in der Kieler Straße ein. Zu möglichem

Stehlgut ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei in Rendsburg

führt die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der

Rufnummer 04331 / 208-450.



