Schaalby: Radfahrer nach Übergriff in Klensby als Zeuge gesucht

05. September 2019, 10:13 Uhr

Schaalby (ots) - Die Kriminalpolizei Schleswig sucht einen

Radfahrer, der als Zeuge eines Übergriffs auf eine junge Frau in

Klensby wichtig sein könnte. Der Vorfall ereignete sich bereits am

Dienstag, 20. August, zwischen 21:00 und 22:00 Uhr.



Die 20-Jährige war zu Fuß im Klensbyer Weg unterwegs und bog in

einen Wanderweg, die sogenannte alte Bahntrasse, in Richtung

Zuckerstraße ein. Dort soll sie auf zwei Männer getroffen sein. Einer

habe sie geschlagen und zu Boden geworfen. Als sich ein Fahrradfahrer

näherte, seien die Männer weggelaufen.



Einer der Täter soll ca. 35 - 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß

sein. Er habe kurze dunkle Haare gehabt und sei mit einer dunklen

Jogginghose und einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet gewesen. Von dem

zweiten Mann liegt keine Beschreibung vor,



Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt und sucht nun Zeugen.

Insbesondere der Radfahrer sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 04621 - 84 0 zu melden.









