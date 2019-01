Sasel: Vermisster 87-Jähriger aus Malente tot aufgefunden

von shz.de

16. Januar 2019, 14:53 Uhr

Sasel (ots) - Der seit Montag, 19.11.2018, vermisste Walter D. aus

Malente wurde am 07.01.2019, in den Nachmittagsstunden, in einem

Waldstück bei Sasel tot aufgefunden.



Der Kriminalpolizei aus Plön liegen nach jetzigem Ermittlungsstand

keine Hinweise auf eine Straftat vor.



Herr D. war zuletzt wohnhaft in einer Seniorenresidenz in Malente

und zum Zeitpunkt seines Verschwindens dement und orientierungslos.



Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung bei der

Fahndung nach Herrn D. und bitten um die Löschung der

Vermisstenmeldung der Polizeidirektion Lübeck und der Bilder aus den

Online-Portalen.



Matthias Felsch









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell