Sankt Peter-Ording/Garding-Einbrüche in Baucontainer/Einbrecher entwenden hochwertige Baugeräte/Polizei sucht Zeugen

26. September 2018

Sankt Peter-Ording/Garding (ots) - In der Nacht von Dienstag

(25.09.18) auf Mittwoch (26.09.18) wurden in der Pestalozzistraße in

Sankt Peter-Ording vier Baucontainer und in der Tatinger Straße in

Garding ein Baucontainer von unbekannten Tätern aufgebrochen.

Entwendet wurden aus den Containern hochwertige Baumaschinen. Die

Kripo Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat im

Bereich der o.g. Tatorte am Abend oder in der Nacht verdächtige

Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.









