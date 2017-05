Sankt Michaelisdonn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am vergangenen Samstag ist es auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in Sankt Michaelidonn zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf den Verursacher geben können.



In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr stand der Wagen der

Geschädigten auf dem Parkplatz des Sky-Marktes in der

Johannssenstraße. Als die Frau ihren Opel dort abstellte, war dieser

noch unversehrt. Nach ihrer Rückkehr stellte die Dithmarscherin dann

erhebliche Lackkratzer auf der Fahrerseite fest - vermutlich

verursacht durch ein anderes Fahrzeug. Am Radkasten haftete gelber

Farbabrieb. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro

belaufen.



Wer die Schäden verursacht hat, ist bis jetzt ungeklärt. Zeugen in

dieser Sache sollten sich bei der Polizei in Marne unter der

Telefonnummer 04851 / 95070 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

