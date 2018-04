Sankt Michaelisdonn: Diebstahl aus Garagen und Schuppen

von shz.de

19. April 2018, 11:32 Uhr

Sankt Michaelisdonn (ots) - In der Nacht zu Montag ist es zu

mehreren Diebstählen aus Garagen und Schuppen in Sankt Michaelisdonn

gekommen. Die Täter erbeuteten Werkzeug, Reifen und Alufelgen, die

Polizei sucht nun nach Zeugen.



Der oder die Straftäter suchten im Zeitraum vom Sonntag,

15.04.2018, bis zum Montag, 16.04.2018, mehrere Tatorte auf, um

Diebstähle zu begehen. Im Sandleiden stahlen die Diebe aus einer

nicht verschlossenen Garage vier Autoreifen samt Alufelgen im Wert

von gut 1000 Euro. Im Erlengrund schlugen sie gleich zweimal zu. Aus

dem verschlossenen Werkstattraum der Garage, die gewaltsam

aufgedrückt wurde, entwendeten sie Werkzeug im Wert von rund 800

Euro. Im anderen Fall erlangten die Langfinger ebenfalls aus einer

nicht verschlossen Garage Elektrowerkzeuge im Wert von 190 Euro. In

der Wegwarte kam es zu einem Akkuschrauberdiebstahl aus einer Garage

im Wert von 60 Euro.



Aufgrund aus einer der Polizei vorliegenden Videoaufzeichung aus

der Tatnacht geht hevor, dass es sich bei dem Dieb um eine männliche

Person gehandelt haben könnte. Vermutlich waren weitere Personen an

den Diebstählen beteiligt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere

Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei Marne unter der

Telefonnummer 04851 / 95070.



