Sankt Michaelisdonn: Autofahrer geraten aneinander - Zeugen gesucht!

19. Juli 2018, 11:33 Uhr

Sankt Michaelisdonn (ots) - Nach einem Überholmanöver in

Volsemenhusen am Sonntag, dem 8. Juli 2018, sind der Fahrer eines

Audi TTs und eines Opels in Sankt Michaelisdonn körperlich und verbal

aneinander geraten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des

Überholvorganges und der Auseinandersetzung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen waren beide Beteiligte gegen 11.30

Uhr aus Richtung Marne kommend in Richtung Sankt Michaelisdonn

unterwegs. Kurz hinter einer 80er-Zone in Volsemenhusen überholten

beide Autos ein drittes Fahrzeug, wobei der Audi außerdem an dem Opel

vorbeizog und mit möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit davon

fuhr. In Sankt Michaelisdonn stand der TT bereits an einer

Ampelanlage, als der Opel zu ihm aufschloss. Hier gerieten beide

Fahrzeugführer, die jeweils ihre Wagen verließen, wegen des

Verhaltens des jeweils anderen aneinander. Einer der Kontrahenten

fiel schließlich rückwärts über einen Zaun, beide Männer erstatteten

nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei.



Um den genauen Ablauf der Geschehnisse genau klären zu können,

sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Anzeigenden sowohl in

Volsemenhusen als auch in Sankt Michel beobachtet haben. Sie sollten

sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei den Ermittlern melden.



Merle Neufeld









