Sankt Margarethen: Diebstahl von Blitz-Warnleuchten

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2019, 12:53 Uhr

Sankt Margarethen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 25.12.2019, ist es in Sankt

Margarethen zu einem Diebstahl von Blitz-Warnleuchten gekommen. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.



Gegen 00.00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Blitz-Warnleuchten samt Träger im

Wert von etwa 1200 Euro, die im Verlauf einer Fahrbahnverengung im

Brückenbereich auf der Kreisstraße 63, Osterbünge-Süd 2 standen, da es dort im

Zeitraum von Ende September 2019 bis Mitte Dezember 2019 zu Verkehrsunfällen mit

teilweise erheblichen Sachschäden gekommen ist. Die zuständigen Behörden

veranlassten daraufhin weitere Geschwindigkeitsreduzierungen

(Geschwindigkeitstrichter bis 30 km/h) und das Aufstellen von vier

Blitz-Warnleuchten.



Abschließend ist noch einmal zu erwähnen, dass der Diebstahl dieser

Blitz-Warnleuchten unter anderem auch die Straftatbestände des Gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr und der Beeinträchtigung von Warn- oder

Verbotszeichen, Schutzvorrichtungen und Rettungsgeräten erfüllt.



Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in

Wilster unter der Telefonnummer 04823/92 27-0 in Verbindung setzen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4480300

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell