Sankt Annen: Unfall infolge von Eisglätte

von shz.de

28. Januar 2019, 10:03 Uhr

Sankt Annen (ots) - Am heutigen Morgen ist eine Autofahrerin

zwischen Schlichtung und Lunden von der Fahrbahn abgekommen und in

einem Graben gelandet. Die junge Dame erlitt dabei leichte

Verletzungen.



Um 07.15 Uhr war die Dithmarscherin in einem kleinen Fiat auf dem

Krusenmoorweg in Richtung Lunden unterwegs. Infolge von Eisglätte

geriet sie mit ihrem Panda in einen neben der Straße liegenden

Graben, ihr Fahrzeug kam darin kopfüber zum Stillstand. Die

21-Jährige zog sich bei dem Unglück leichte Verletzungen zu, ein

Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Wagen der Frau

entstand Totalschaden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell