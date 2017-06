Sankt Annen: Frau verstirbt bei Verkehrsunfall

Sankt Annen (ots) - In der Nacht zu heute hat sich in Sankt Annen

ein Verkehrsunfall ereignet, der für die allein beteiligte

Fahrzeugführerin eines PKWs tödliche Folgen hatte.



Kurz vor 02.00 Uhr war eine von der Insel Sylt Stammende in ihrem

Volkswagen auf der Landesstraße 156 aus Richtung Sankt Annen kommend

in Richtung Friedrichstadt unterwegs. In Höhe des Kilometers 5,335

kam die 69-Jährige aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab, streifte drei Bäume und blieb an einem vierten

schließlich seitlich mit dem Dach liegen. Bei dem Unglück zog sich

die Insassin multiple Verletzungen zu, denen sie unmittelbar vor Ort

erlag.



Die eingesetzten Beamten stellten den Unfallwagen sicher, ein

Staatsanwalt ordnete die Blutprobenentnahme bei der Verunglückten an.

Zur Unfallaufnahme erschien ein Sachverständiger vor Ort.



Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die L 156 bis

etwa 04.45 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam

es aufgrund der Nachtzeit nicht.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:13 Uhr