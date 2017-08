Sank Peter-Ording: Wahlkampfaufritt der Bundeskanzlerin beendet

Sankt Peter-Ording (ots) - In Sankt Peter-Ording fand am

Montagnachmittag (21.08.17) ein Wahlkampfaufritt der Bundeskanzlerin

Angela Merkel statt.



Rund um die Veranstaltungsfläche auf der Buhne wurden ca. 2500

interessierte Zuhörer verzeichnet. Die Veranstaltung dauerte von

17:00 - 18:00 Uhr und verlief ohne besondere Vorkommnisse.



Die Sicherheit am Veranstaltungsort und die Begleitung der

Kanzlerin von und zum Flugplatz Sankt Peter-Ording wurde von rund 70

Beamten des Polizeireviers Husum und weiterer Dienststellen der

Polizeidirektion Flensburg, der PD AFB und des

Kampfmittelräumdienstes gewährleistet.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Aug.2017 | 18:23 Uhr