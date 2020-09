Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 09:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09./10.09.2020 - Geesthacht



Im Zeitraum vom 09.09.2020 bis zum 10.09.2020 waren Sprayer im Stadtgebiet Geesthacht aktiv. Sie verunstalteten neun Gebäude (Garagentore und Hauswände) sowie eine Vielzahl von Fahrzeugen (11) mit zahlreichen Sprühereien und verursachten damit einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Die unbekannten Täter waren besonders in den Straßen Veilchenweg, Rosenweg, Birnenweg und Apfelweg aktiv. Es wurde Sprühfarbe in rot, silber und gelb verwendet.



Von einem Zusammenhang der Taten wird derzeit ausgegangen.



Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang neben den Tatverdächtigen auch nach Zeugen.



Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.



