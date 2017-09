"Runter vom Gas - Finger vom Handy" auch in Flensburg/Schwerpunktkontrolle der Polizei mit hoher Trefferquote

Flensburg (ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein setzt zur

Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallfolgen auf

fortlaufende Überwachungs- und Aufklärungsarbeit, um Risiken und

Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr deutlich zu machen und

repressiv gegen Verstöße vorzugehen.



Deshalb werden in regelmäßigen Abständen TISPOL-Kontrollwochen

durchgeführt. TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch

die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit

und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von

TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und

Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen

sind u.a. Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und

auch der gewerbliche Güter- / Personenverkehr.



Am Montag (11.09.17) wurde im Rahmen dieser Kontrollwoche mit dem

Schwerpunkt Gurt/Handy von Beamten des 1. Polizeireviers Flensburg

eine Standkontrolle in der Husumer Straße in Flensburg durchgeführt.



Dabei wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt:



-15x Gurtverstoß



-6x Handy am Steuer



sowie sechs weitere Ordnungswidrigkeiten, darunter Erlöschen der

Betriebserlaubnis wegen getönter Frontscheibe und mehrfach

abgelaufene Hauptuntersuchungen.



Des Weiteren stellten die Beamten einen Ladungsverstoß fest: ein

älteres Pärchen transportierte eine Matratze auf dem Autodach. Diese

hielten sie durch die geöffneten Fenster mit den Händen krampfhaft

fest, da offensichtlich nicht ausreichend Seil zum Befestigen

vorhanden war.



Eine Verkehrsteilnehmerin führte ihren Pkw unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln. Ihr wurde nach einem positiven Urintest eine

Blutprobe entnommen. Eine Anzeige nach 24a StVG wurde gefertigt.



Außerdem fuhr ein Lkw mit Schrott auf der Ladefläche in die

Kontrollstelle. Bei der Überprüfung der Ladung und der Insassen wurde

festgestellt, dass der Beifahrer einen Haftbefehl offen hatte. Er

konnte die ausstehende Geldstraft des Haftbefehls (675,- EUR) nicht

bezahlen und wurde der JVA Flensburg zugeführt. Die Beamten stellten

zudem fest, dass man das Gewerbe offensichtlich nicht angemeldet

hatte und auch der Lkw nicht hinreichend gekennzeichnet war. Ein

Ermittlungsverfahren wurde somit eröffnet.









