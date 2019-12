Ruhwinkel: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Avatar_shz von shz.de

30. Dezember 2019, 12:53 Uhr

Ruhwinkel (ots) - Am Montag, den 30. Dezember, brannte kurz vor 4:30 Uhr in

Ruhwinkel eine Doppelhaushälfte. Dabei kam ein 69-jähriger Mann ums Leben. Auch

das Dachgeschoß der anderen Haushälfte soll von dem Brand betroffen sein. Die

Bewohner werden voraussichtlich übergangsweise woanders untergebracht.



Alle Wehren aus dem Bereich waren im Einsatz. Die Leitung hatte die FFW

Schönböken; unterstützt wurde diese durch die Wehren Ruhwinkel, Wankendorf,

Neuenrade, Gönnebek und Plön (sollte eine Wehr nicht genannt worden sein, bitten

wir um Entschuldigung und danken auch dieser für ihren selbstlosen Einsatz). Die

Feuerwehr ist noch immer vor Ort.



Beamte des Kriminaldauerdienstes waren noch am Morgen für erste Maßnahmen vor

Ort. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Plön die Ermittlungen übernommen.

Sachverständige zur Brandursachenermittlung wurden hinzugezogen. Zu der

Brandursache kann zum derzeitigen Zeitpunkt nichts gesagt werden.



Der Brandort wurde beschlagnahmt und der Leichnam in die Rechtsmedizin

verbracht.



