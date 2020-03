Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - vermisste Rentnerin aus Glinde ist wieder da

Avatar_shz von shz.de

26. März 2020, 10:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 26. März 2020 | Kreis Stormarn - 25.03.2020 - Glinde



Die seit dem 25.03.2020, 09:00 Uhr, vermisste 77-jährige Marion NEIDELL wurde wohlbehalten am Hamburger-Hauptbahnhof angetroffen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und bitten um Löschung der Fahndung / Rundfunkdurchsage. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.



