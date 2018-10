Rosdorf: Leichtkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht!

von shz.de

04. Oktober 2018, 10:43 Uhr

Rosdorf (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in

Rosdorf eine Crossmaschine entwendet. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Bikes geben

können.



Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr,

stahl ein Dieb die schwarz-orangefarbene Crossmaschine des

Herstellers KTM, Modell SX 65, von einem Grundstück im

Waidmannsruhberg. Das Fahrzeug befand sich vor seinem Verschwinden

mit einem Kettenschloss gesichert auf einem Träger eines Wohnmobils.

Kennzeichen besaß die KTM nicht, ihr Wert dürfte bei etwa 2.000 Euro

liegen.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter

der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.



Merle Neufeld









