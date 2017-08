Rodenäs/Bredstedt: Zwei Brände in Nordfriesland - eine Person verstirbt

Rodenäs/Bredstedt (Kreis NF) (ots) - Sonntagabend (20.08.17) kam

es gegen 21:45 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in

Rodenäs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Anbau des Hauses

in Brand. Das Feuer übertrug sich auf die Zimmer im Erdgeschoss.

Während der Löscharbeiten wurde die 59-jährige Bewohnerin tot in der

Wohnung aufgefunden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei Niebüll dauern an. Es entstand ein

Schaden von über 100.000 Euro.



In der Nacht von Freitag (18.08.2017) auf Samstag brannte es gegen

23:00 Uhr in Bredstedt in der Rungholtstraße. Nach ersten

Erkenntnissen könnte ein Feuer im Kamin dafür ursächlich sein, dass

der Schornstein in Brand geriet und auf den Dachstuhl übergriff. Das

Haus brannte komplett nieder. Die 49-jährige Bewohnerin erlitt

Rauchgas- und Brandverletzungen. Der Sachschaden beträgt mehrere

100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Auch hier ermittelt

die Kriminalpolizei Niebüll.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:23 Uhr