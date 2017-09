RLS NORD: Zehnjährige Radfahrerin von Wohnmobil erfasst und tödlich verletzt

Sankt Peter-Ording (ots) - Am 07.09.2017 gegen 18:40Uhr kam es in

Sankt Peter-Ording zu einem tödlichen Verkehrsunfall.



Eine zehnjährige Radfahrerin fuhr von einem Fuß/Radweg auf die

Straße. Der Fahrer eines Wohnmobils konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen und erfasste das Mädchen. Sie erlag noch vor Erreichen des

Krankenhauses ihren schweren Verletzungen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein

Unfallsachverständiger hinzugezogen.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.









