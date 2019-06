RLS NORD: Vermisster 75-Jähriger gefunden

von shz.de

18. Juni 2019, 00:53 Uhr

Harrislee (ots) - Der seit gestern Mittag in Sankt Peter-Ording

vermisst gewesene Udo P. konnte aufgrund umfangreicher

Fahndungsmaßnahmen gefunden werden.



Kräfte der Bundespolizei trafen den vermissten Radfahrer in der

Nacht wohlbehalten in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) an.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.



Wir bedanken uns bei der Unterstützung seitens der Medien.









