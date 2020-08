RLS NORD: Vermisste Flensburgerin gefunden (Fahndungslöschung)

Avatar_shz von shz.de

20. August 2020, 00:33 Uhr

Harrislee (ots) - Die seit gestern vermisst gewesene, 80-jährige Elke M. ist wohlauf.



Kräfte der Flensburger Kriminalpolizei trafen die Gesuchte im Zuge umfangreicher Such- und Fahndungsmaßnahmen am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, im Stadtteil Engelsby an.



Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit ebenfalls eingestellt werden.



Wir bedanken uns für die Unterstützung der Medien und die zahlreichen Hinweise aus den Reihen der Flensburger Bevölkerung.



