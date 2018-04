RLS NORD: Vermisste Bredstedterin aufgefunden

von shz.de

16. April 2018, 22:43 Uhr

Harrislee (ots) - (do) Die seit dem Abend in Bredstedt (Kreis NF)

vermisst gewesene, 81-jährige Renate U. wurde im Rahmen des

Sucheinsatzes in der Innenstadt von Bredstedt aufgegriffen.



Einsatzkräfte der über die Kooperative Leitstelle-Nord ebenfalls

alarmierten, freiwilligen Feuerwehr Bredstedt konnten die Gesuchte

dort wohlbehalten antreffen.



Im Rahmen der Fahndung nach der Vermissten kamen wegen der

angrenzenden, ausgedehnten Köge unter anderem Wärmebildkameras der

Feuerwehr und Suchhunde von Staffeln aus Südschleswig und Eckernförde

zum Einsatz.



Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken

uns für die Unterstützung der Bevölkerung und der Medien.









