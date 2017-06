RLS NORD: Sylt: Fahrradfahrer durch Lkw schwer verletzt

Harrislee (ots) - (do) Am frühen Donnerstagnachmittag (13:34 Uhr)

wurde ein Radfahrender im Sylter Ortsteil Keitum durch einen

abbiegenden Lkw schwer verletzt.



Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Sylt befuhr der

Lkw-Fahrer die Straße Am Tipkenhoog in Richtung Norden.



Während eines Abbiegevorgangs erfasste der Lkw den in gleicher

Richtung fahrenden, 78-jährigen Radfahrenden, welcher dabei

schwerste Verletzungen erlitt. Nach Angaben der Polizei Sylt befinde

sich das Unfallopfer mittlerweile außer Lebensgefahr.



Der aus Düsseldorf stammende Radfahrer wurde durch den "Northern

Rescue"-Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus ausgeflogen.









