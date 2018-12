RLS NORD: Raubüberfall auf Apotheke - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

21. Dezember 2018, 16:23 Uhr

Handewitt (ots) - Am Donnerstag (20.12.18), um 18.20 Uhr, betrat

ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Apotheke am Wiesharder Markt

in Handewitt. Unter Vorhalt eines Messers forderte er vom

anwesendenden Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Da dieser sich

weigerte, verließ der Täter die Apotheke wieder ohne Raubgut. Er

stieg dann zu einem offensichtlich wartenden Mittäter in einen

silbernen Audi Kombi. Danach entfernte sich das Fahrzeug in

unbekannte Richtung.



Der Maskierte konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 20 Jahre alt

- ca. 1,80 m groß und schlank

- hellhäutig, sprach akzentfreies Hochdeutsch

- trug eine schwarze Jacke, schwarze Mütze und schwarze Hose

- zur Maskierung hatte er sich ein schwarzes Tuch oder Schal vor

das Gesicht gezogen



Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Person oder dem

Fahrzeug machen? Ist das Fahrzeug oder die Personen im Vorfeld der

Tat im Bereich des Wiesharder Markt aufgefallen?



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0461-4840 an die Kriminalpolizei Flensburg oder an jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.









