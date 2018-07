RLS NORD: Öffentlichkeitsfahndung nach 19-jähriger Vermisster aus Schleswig (Bitte um Rundfunkdurchsage)

von shz.de

21. Juli 2018, 17:13 Uhr

Harrislee (ots) - Seit Samstagnachmittag, ca. 14:30-15:00 Uhr,

wird in Schleswig die 19-jährige Julia P. vermisst.



Frau P. benötigt dringend ärztliche Hilfe. Sie hält sich mit

Vorliebe im Bereich von Brücken auf.



Beschreibung: 175 bis 180 cm groß, 80 kg schwer, kräftig, rote

Haare (an einer Seite kurz rasiert), bekleidet mit Leggins, T-Shirt

(Näheres nicht bekannt)



Hinweise bitte umgehend an den Polizeinotruf 110.



