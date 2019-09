RLS NORD: Frau seit Donnerstag in Husum vermisst

Avatar_shz von shz.de

28. September 2019, 16:03 Uhr

Harrislee (ots) - Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde, wird

seit dem vergangenen Donnerstagmorgen (26.09.2019) in Husum (Kreis

NF) eine 43-jährige Frau vermisst.



Die Gesuchte verließ die eheliche Wohnung mit bislang unbekanntem

Ziel und nahm ihr Fahrrad mit. Die Gesuchte gilt als eigengefährdet

und benötigt möglicherweise dringend ärztliche Hilfe.



Die Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang

ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher um

Mithilfe bei der Vermisstensuche.



Beschreibung der Vermissten: Portugiesin, 156 cm groß, 50 kg

schwer, sehr schlank, schulterlange, dunkelbraune bis schwarze Haare,

Bauchnabelpiercing, helle Zahnprothese, evtl. große Ohrringe

(Modeschmuck), goldener, breiter Ehering an der linken Hand



Bekleidung: grünliche Steppjacke (Bomberjacke), blaue Jeans mit

Löchern an den Knien, evtl. Sandalen, vermutlich keine Strümpfe,

Brillenträgerin



Mitgeführte Gegenstände:



- schwarzes 28-er-Damenfahrrad (7-Gänge), vorne Fahrradkorb am

Lenker, defektes Vorderlicht, defekter Kettenschutz



- Lederbeutel mit Aufschrift "Gegen den Wind"



Wer die 43-Jährige gesehen hat oder Hinweise auf die Person geben

kann, den bittet die Polizei umgehend um Mitteilung über den

kostenfreien Polizeinotruf 110.



Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell