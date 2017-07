RLS NORD: Flugunfall auf der Insel Föhr

Harrislee (ots) - (do) Bei einem Flugunfall auf dem Flugplatz Wyk

auf Föhr wurden am Samstagnachmittag drei Insassen eines

Sportflugzeugs teils schwer verletzt.



Ersten Ermittlungen zufolge geriet die zum Unglückszeitpunkt mit

drei Personen besetzte "Piper PA" während der Startphase über das

Ende der in westliche Richtung führenden Startbahn hinaus.



Das Leichtflugzeug durchbrach danach einen Zaun, überquerte einen

Radwanderweg und kam schließlich auf einem angrenzenden Golfplatz zum

Stehen.



Alle drei Insassen wurden bei dem Unglück verletzt. Eine der

verletzten Personen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein

umliegendes Krankenhaus ausgeflogen. Lebensgefahr bestehe nicht.



Beamte der Polizeistation Wyk auf Föhr sperrten die Unglücksstelle

für weitergehende Untersuchungen.



Zur Klärung der näheren Umstände wurden Sachverständige der

Flugunfalluntersuchungsstelle beim Luftfahrt-Bundesamt in

Braunschweig alarmiert. Diese nahmen bereits am gestrigen Abend vor

Ort ihre Ermittlungen auf.









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Jul.2017 | 14:13 Uhr