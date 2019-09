RLS NORD: 82-jähriger Ladelunder vermisst (Rundfunkdurchsage erbeten)

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 00:12 Uhr

Harrislee (ots) - Bereits seit dem Donnerstag, 26.09.2019, wird

der 82-jährige Ulrich J. aus Ladelund (Kreis Nordfriesland) vermisst.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.



Herr J. gilt als zeitweilig verwirrt und benötigt möglicherweise

dringend ärztliche Hilfe.



Beschreibung des Gesuchten:



ca. 190 cm groß, schütteres/graues Haar, Brillenträger. Herr J.

trägt am Körper eine Reihe großer OP-Narben. Zur aktuellen Bekleidung

können keine Angaben gemacht werden.



Herr J. dürfte mit seinem Pkw, einem silbergrauen Opel Meriva,

amtl. Kennzeichen NF-JI 200, unterwegs sein.



Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten oder das von ihm

benutzte Fahrzeug bitte umgehend unter Polizeiruf 110 oder an jede

andere Polizeidienststelle.









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



Original-Content von: Regionalleitstelle Nord